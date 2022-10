Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A votação para presidente nestas eleições de 2022 do Brasil já terminou para muitos brasileiros que vivem em países do mundo que têm o fuso horário mais adiantado em relação ao horário de Brasília.

Com o encerramento do pleito em várias cidades estrangeiras, os votos começam a ser apurados e alguns números começam a pipocar extraoficialmente nas redes sociais, por parte de integrantes dos locais de votação.

O resultado oficial será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o encerramento da votação em todos os lugares.

Na Nova Zelândia, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece como vencedor, com 73,44% (329) dos votos, contra 15,85% (71) de Jair Bolsonaro.

Ciro Gomes (PDT) tem 5,13% (23), seguido por Felipe D’Ávila (Novo), com 3,13% (14), Simone Tebet (MDB) com 1,79% (8), seguidos de Padre Kelmon 0,67% (3), Léo Péricles (UP), com 2 votos e Sofia Manzano (PCB), com um voto. A abstenção é de 85%

Na eleição passada Fernando Haddad (PT) ficou em quarto lugar naquele país, perdendo para Bolsonaro, Ciro e Amoedo.

Lula leva vantagem nas duas principais cidades chinesas, Pequim e Xangai, enquanto Bolsonaro vence na capital japonesa, Tóquio, liderando o número de votos em todas as sessões. Em Sidney, na Austrália, a vantagem é do petista com 575 votos, contra 375 de Jair Bolsonaro.

Em Singapura, o ex-presidente recebe 182 votos, enquanto o atual chefe de Estado levou 97. Já em Seul, na Coreia do Sul, a vantagem também foi petista 130 votos, contra 53.

Confira alguns resultados (extraoficiais):

Coreia do Sul:

Lula 62,8%

Bolsonaro 25,6%

Austrália:

Lula: 52,9%

Bolsonaro: 31,9%

Nova Zelândia:

Lula: 73,4%

Bolsonaro: 15,8%

Eleitores no exterior

Mais de 697 mil brasileiros que moram em outros países poderão votar nestas eleições. De acordo com o TSE, o número é 39,21% maior que o de 2018, quando foram realizadas as últimas Eleições Gerais.

A votação para a eleição brasileira acontece 181 cidades de outros países. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior, segundo o TSE.

Na capital portuguesa são 45.273 pessoas; em Miami e em Boston são, respectivamente, 40.189 e 37.159 eleitores. Na cidade japonesa, são 35.651 brasileiros. A capital da Inglaterra aparece em seguida, com 34.498 eleitores.

Vaticano, Bamako e Abuja são os lugares com a menor quantidade de eleitores brasileiros: há somente uma pessoa que vota em cada uma dessas localidades.