A Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, está estruturando um grande aparato para oferecer mais conforto, segurança e qualidade ao público durante o Desfile das Escolas de Samba e dos Blocos de Enredo neste Carnaval.

A Avenida Manoel Ribas receberá arquibancada, banheiros químicos, além de ampla estrutura de iluminação e sonorização, garantindo que moradores e visitantes possam acompanhar as apresentações com melhor visibilidade e ambientação. A iniciativa integra o convênio firmado entre a Prefeitura de Jacarezinho e a Secretaria de Turismo do Paraná (SETU), que disponibiliza recursos específicos do Governo do Estado para fortalecer eventos culturais em todo o Paraná.

O investimento faz parte da política pública estadual de incentivo ao turismo paranaense, levando suporte técnico e estrutural a municípios que promovem ações relevantes para a economia criativa e para o turismo regional.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a parceria reforça a evolução do Carnaval local. “Agradecemos ao secretário Paranhos e ao Governo do Estado por esse investimento. O desfile das nossas Escolas de Samba está crescendo, ganhando qualidade e projeção, e merece esse cuidado. Essa infraestrutura valoriza nossas agremiações e oferece mais conforto a quem vem prestigiar a festa”.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, destaca que o apoio estadual amplia ainda mais o alcance do evento. “Essa política do Estado contribui diretamente para que nosso desfile ganhe ainda mais visibilidade. Quem ganha é o povo, o turista, a festa e o Carnaval. Isso fortalece a economia criativa, estimula a cultura local e consolida Jacarezinho no circuito cultural do Paraná. Agradecemos ao secretário Paranhos, que tem tido um olhar estratégico para todo o Estado e para a nossa região, fortalecendo o turismo e valorizando iniciativas como esta”.