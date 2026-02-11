Na tarde de 31 de janeiro, equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) do 2º Batalhão da Polícia Militar localizaram uma caminhonete Toyota Hilux circulando no município de Ibaiti, com indícios de clonagem.

Durante a abordagem, os policiais constataram sinais de adulteração nos identificadores do veículo. Após consulta, foi confirmado que a caminhonete possuía registro de furto no estado de Santa Catarina.

O condutor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o veículo recuperado, para as medidas legais cabíveis.

Resultados da operação:

– 01 veículo recuperado

– 01 homem preso

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança pública e a atuação contra crimes patrimoniais.