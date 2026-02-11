Assista o vídeo 👇

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de terça-feira (10), em Guaíra (PR), 3.160 quilos de maconha escondidos em meio a um carregamento de soja.

A abordagem ocorreu na BR-163, durante fiscalização de rotina. Os agentes localizaram diversos fardos da droga sob os grãos transportados em uma carreta que havia saído do Mato Grosso do Sul.

O motorista informou que o destino da carga seria o município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde foi registrado o crime de tráfico de drogas.

A apreensão integra as ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes realizadas pela PRF nas rodovias federais.