Na madrugada deste domingo (12), um episódio curioso mobilizou intensamente as forças de segurança em Ourinhos. Um homem natural de Jacarezinho (PR) foi preso após inventar o próprio sequestro e enviar mensagens à esposa, fingindo ser vítima de criminosos que exigiam dinheiro para libertá-lo.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher procurou a delegacia após receber mensagens ameaçadoras, nas quais o suposto sequestrador afirmava que o marido seria agredido caso não fosse pago um valor em dinheiro. Diante da gravidade da denúncia, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal iniciaram buscas pela cidade, passando por bares, comércios e casas noturnas.

Após horas de diligências, o homem foi localizado dentro de uma boate, aproveitando a noite sem qualquer sinal de violência ou restrição de liberdade. Confrontado, confessou ter inventado toda a situação para tentar obter dinheiro da esposa e quitar uma dívida contraída no próprio estabelecimento.

A ação rápida e integrada das forças policiais foi decisiva para esclarecer o caso e evitar maiores prejuízos ao serviço público. O jacarezinhense foi encaminhado à Justiça e responderá por extorsão, tentativa de estelionato e falsa comunicação de crime.

Esse episódio reforça a importância da responsabilidade ao acionar autoridades, já que falsas denúncias consomem recursos e podem comprometer o atendimento de ocorrências reais.