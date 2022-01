Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Atenção cidadãos: o Procon de Jacarezinho comunica que atendimentos presenciais serão realizados apenas com agendamento prévio, que deve ser feito via WhatsApp pelo número (43) 3911-3100.

Como o número de atendimentos que a unidade de Jacarezinho faz é grande (inclusive sendo o recordista de atendimentos proporcionais à população em todo Paraná durante 2021), a medida evita aglomeração de pessoas no espaço físico do Procon.

É importante lembrar que o atendimento em si pode também pode ser feito exclusivamente via WhatsApp (de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h), apenas com o envio de fotocópia de documentos pessoais e que comprovem a relação de consumo entre as partes.

O contato com o Procon de Jacarezinho ainda pode ser feito pelo telefone (43) 3911-3090 (apenas fixo) ou pelos e-mails jacarezinhopr@procon.pr.gov.br / proconjac@bol.com.br.