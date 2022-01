Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 22 anos foi assassinado com uma facada no Jardim Paraíso, região do bairro Aeroporto, em Jacarezinho/PR.

O crime aconteceu por volta das 06h20 deste sábado, 15, na rua Roque Eugênio de Oliveira. De acordo com as primeiras informações, o rapaz teria sido atingido com um golpe de faca no lado esquerdo do peito, a equipe médica avançada do SAMU esteve rapidamente no local, mas infelizmente a vítima já estava em óbito.

Uma testemunha que não quis se identificar disse que a vítima e o possível autor do homicídio estavam juntos em um posto de combustíveis antes do crime, e teria sido levada até o local pelo próprio assassino.

A vítima tinha completado 22 anos ontem, dia 14, e não resistiu ao ferimento.

Os familiares ficaram indignados, pois o corpo ficou caído na rua por quase duas horas até ser recolhido ao IML.

A Polícia Civil já tem informações sobre a autoria do homicídio e abriu inquérito para investigar o caso.