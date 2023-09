Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estão em cerca de 60% executados a implantação de manilhamento para escoamento de águas pluviais no Jardim Europa, em Jacarezinho. As obras antecedem a pavimentação asfáltica do bairro.

Em termos de metragem essa é a maior obra de infraestrutura da história de Jacarezinho, com o total de quase 35 mil m² recebendo a pavimentação. No total serão 17 vias e uma rotatória asfaltadas.

A obra é realizada pela empresa R. Bek Engenharia, de Londrina, que venceu o processo licitatório ao preço de R$ 11.435.574,28. Além do asfalto, o bairro também ganhará benfeitorias como meio fio e sinalização.

“São mais de 40 anos de espera pelo asfalto e agora os moradores podem comemorar, porque em questão de meses esse sonho será realidade. Mais um grande investimento para transformar a vida de tantas famílias”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

Legenda: Ruas recebem galerias para posteriormente vir o asfalto