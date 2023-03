Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Dia do Consumidor foi marcado por ações que ocorreram ao longo do dia em Jacarezinho, nesta quarta-feira (15). A programação teve início com a posse do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (CMDC) na Câmara de Vereadores de Jacarezinho. O CMDC tem a função de propor diretrizes, formulando e sugerindo estratégias para implementação da política municipal de proteção e defesa do consumidor.

Após a solenidade de posse do CMDC, o PROCON promoveu um dia de atendimentos na Praça Rui Barbosa. Além de orientar a população sobre como evitar os mais variados tipos de golpes, a equipe também divulgou o Feirão de Renegociação de Dívidas que está ocorrendo ao longo do mês de março. Para a Diretora Geral do Procon de Jacarezinho, Maiara Guimarães, essas ações são importantes para conscientizar a população e tem dado resultado.

“Somente nesses primeiros meses de 2023, já foram instaurados 1062 procedimentos administrativos. Isso é uma prova de que o consumidor tem acessado cada vez mais as plataformas que garantem seus direitos, seja por meio presencial em nossa sede, via WhatsApp e endereço eletrônico para reclamações. Tudo isso contribui para o aperfeiçoamento e a garantia dos direitos.”, disse.

A Sala do Empreendedor também participou da atividade. Agentes informaram os moradores sobre como se tornar um micro-empreendedor individual, e como obter linhas de crédito para potencializar uma micro-empresa. O evento contou ainda com representantes da Sanepar e da CPFL, que também orientaram a comunidade sobre o consumo consciente de água e energia elétrica.

Para o prefeito Marcelo Palhares, iniciativas como essas ajudam a promover a cidadania. “Levar esse atendimento para mais perto das pessoas é um grande diferencial. A população passa a ter ainda mais acesso aos nossos serviços, e o objetivo é exatamente esse. O nosso Procon é referência em qualidade de atendimento em todo o Estado, e tem um alto índice de resolução das reclamações. Além disso, a Sala do Empreendedor tem sido a porta de entrada para muita gente que pretende iniciar no ramo empresarial e tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Município. Acreditamos que esse é o caminho”, destacou.