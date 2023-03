Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 66 anos foi encontrado morto no interior de sua residência na tarde desta segunda-feira (13). A situação foi registrada no município de Congonhinhas, Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h00 uma mulher entrou em contato com a equipe informando que um idoso foi encontrado morto em uma residência situada ao Patrimônio do Vaz. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram recebidos por uma mulher de 35 anos que relatou a equipe que trabalha para o homem e havia mandado mensagens para o idoso, mas como ele não respondeu ela resolveu ir a residência para ver o que estava acontecendo. Como o homem não respondia aos seus chamados, ela resolveu entrar na casa e se deparou com a vítima pelada, caída ao chão, com um corte no pescoço e a mão direita arrancada e jogada ao lado do corpo.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência. De acordo com os médicos, a morte havia ocorrido há várias horas.

As equipes policiais começaram a apurar o crime e, por volta das 19h00, os agentes receberam a informação que uma mulher de 32 anos seria a autora do homicídio. Durante as buscas, os policiais encontraram a suspeita na rodoviária prestes a embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

Frente aos fatos, ela foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. O caso segue sendo investigado.