Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O médico dermatologista Caio de Castro, natural de Jacarezinho e radicado em Curitiba, foi reconhecido como o maior pesquisador em vitiligo da América Latina nos últimos 10 anos pelo site americano Experscape, especialista na área. As informações são da página Bora Ver.

Caio de Castro é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Basel, na Suíça, professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Paraná e chefe do serviço de dermatologia do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, além de acadêmico titular da Academia Paranaense de Medicina.

O médico é filho da professora Brasilina e do sr. Júlio de Castro, antigo proprietário de um posto de combustível na Rua Dom Fernando Taddey, em Jacarezinho.