Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Fetexas 2023 realiza a abertura oficial na próxima quinta-feira (dia 13), mas já são muitos os que estão revivendo o clima country em Jacarezinho desde o início do mês de julho. Este ano a Cavalgada Texana foi realizada no dia 2, e já ocorreram outros dois eventos que compõem a Programação Oficial: a tradicional Missa Texana, na Catedral Diocesana, e o Leilão de Gado Geral, promovido pela Tróia Leilões, no Recinto Eng.° José Augusto Vieira Tobias.

O comércio está participando ativamente do grande evento jacarezinhense, graças a um concurso de enfeite de fachadas e vitrines promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho – ACIJA. A Prefeitura Municipal também recebeu decoração, assim como as ruas da cidade, em especial a Avenida Getúlio Vargas. Ainda há surpresas vindo por aí.

Falando em surpresas, este é o mote da Comissão Organizadora da Fetexas, presidida pelo empresário Airton Setti. A Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ), em parceria com a Prefeitura, está caprichando nos preparativos do Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira, localizado às margens da PR-431, para bem receber os milhares de visitantes aguardados nos quatro dias de duração das festividades. “Você vai se surpreender”, é o slogan adotado na divulgação.

A começar pelas ruas internas, que receberam melhorias na pavimentação com material fresado, passando pela rede elétrica, hidráulica, enfeites e canteiros, culminando com a construção de uma estrutura temporária para a realização do 63.° Baile do Texas, tudo está sendo cuidado para que a diversão seja garantida com segurança e conforto.

O Centro de Eventos terá uma ampla Praça de Alimentação com três restaurantes – Ragulo, Estância 33 e Butiquim -, em espaços que também passaram por reformas e melhorias, e mais as tradicionais barracas que acompanham o Parque de Diversões. A estrutura da arena de rodeios, que receberá etapa do Circuito Ekip Rozeta, um dos mais prestigiados do Brasil, recebeu nova pintura e iluminação, além de itens de segurança.

Por falar em segurança, equipes das Polícias Civil e Militar, mais uma empresa privada, garantirão que tudo transcorra em paz e que as famílias possam se divertir sem maiores preocupações.

Para o prefeito anfitrião, Marcelo Palhares (PSD), tudo está sendo feito para resgatar os bons momentos de Jacarezinho no cenário regional e estadual. “Fiz questão de convidar diversas autoridades, entre elas o governador Ratinho Junior, o vice-governador Darci Pianna, os deputados que apoiam a administração Marcelo e Patrícia Martoni, vereadores, e os prefeitos da AMUNORPI, pois temos um circuito de eventos em toda a região e todos merecem ser prestigiados”, destaca. “Estamos investindo em pavimentação, iluminação, veículos, maquinários, estruturas da Saúde, da Educação, e a Fetexas coroa esses dois anos e meio de mandato com conquistas em todas as áreas”, assegura Palhares.

Shows Nacionais

A Fetexas deve registrar mais um recorde de público para prestigiar os shows de renome nacional que se apresentarão no palco principal. O festejo começa dia 13, com Zé Neto e Cristiano e prossegue no dia 14, com a apresentação do cantor Thiaguinho; dia 15 com a dupla Matheus e Kauan e fecha no dia 16, com duas atrações: Jair Supercap Show e Patrulha Uma Aventura Canina, que promete fazer a alegria da garotada.

As atrações não param por aí. No palco alternativo, nada menos que quinze cantores e bandas locais apresentarão seu repertório, com organização do Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, liderado pela secretária Patrícia Martoni. São elas:

Dia 13: 20h00 – Pedro Galvão; 21h00 – Eddu Oliveira; 22h00 – Day Domingues.

Dia 14: 20h00 – Rayssa; 21h00 – Froldo’s Ring; 22h00 – Dani Oliveira.

Dia 15: 20h00 – Nicolas Recanelo; 21h00 – Giovana Ferrari; 22h00 – US2 Rock.

Dia 16: 13h00 – Mosca Imortal; 14h00 – Velha Senhora Trio; 15h00 – Vilarejo; 16h00 – Expresso Outrora; 17h00 – Banda Clarão; 18h00 – Primeira Dose.

História

A Fetexas começou em 1990, quando uma diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA) decidiu que o afluxo de turistas que visitavam Jacarezinho por ocasião do Baile do Texas tinha que ser melhor aproveitado, estendendo a programação para outros finais de semana. Foi assim que, em 1992, a Fetexas chegou a atingir 17 dias de duração, com a realização simultânea de sete (7) bailes no mês de julho, a Fenawhisky e até leilão de gado, realizado no Jacarezinho Club.

Graças a um trabalho da bacharel em Letras Maria Luíza Ferri, que colecionou recortes de jornais da época, panfletos e cartazes, um pouco dessa história será contada no estande da Prefeitura Municipal na Fetexas. O material está sendo parcialmente reproduzido em quadros que serão expostos no estande. “É muito legal saber que há pessoas que procuram manter os registros de uma época que deixou muitas saudades. Graças a iniciativas como essa a história é resguardada e certamente vai inspirar o surgimento de outras pessoas que continuarão a contribuir com o desenvolvimento do Município”, pontua o prefeito Marcelo Palhares.

Baile do Texas

Este ano o Baile do Texas completa 63 edições, com interrupção apenas nos anos da pandemia do Coronavírus. Há controvérsias se a primeira edição se deu em 1958, em iniciativa da Comissão de Férias e no ano seguinte com a organização repassada ao Conjunto Amadores de Teatro (CAT), ou em 1959, já sob a organização do CAT. Fato é que são mais de seis décadas de festa e que este ano volta a ser realizado em duas noites – sexta-feira (dia14), e sábado, dia 15.

Organizado pela 7Eventos, que adquiriu os direitos do Baile junto aos organizadores, dois shows nacionais prometem estremecer a nova estrutura do evento. Dia 14 apresentam-se

Jeann e Julio e dia 15 nada menos que Fernando e Sorocaba, uma das principais duplas do cenário musical brasileiro.

A área do bar foi ampliada em relação a 2022 e uma estrutura de lona, semelhante à do palco principal, foi montada do lado de fora do Pavilhão de Eventos. Por falar em pavilhão, os sanitários foram todos reformados, e o espaço ficou muito mais confortável e arejado. “Esqueçam o ano passado, serviu pra nós como experiência, e este ano todas as melhorias foram pensadas para que tanto nos camarotes, quanto na pista, todos se divirtam a valer até o dia amanhecer”, destaca o organizador Airton Setti. “Estamos revivendo dias gloriosos da história de Jacarezinho e tudo o que desejamos é a satisfação de todos os visitantes dos eventos”, conclui.

Serviço

Abertura Oficial: dia 13 de julho, às 18 horas, no Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira

Informações sobre os eventos podem ser obtidas nas redes sociais Facebook e Instagram.

Facebook.com/fetexas

fetexas.oficial

bailedotexas2023

WhatsApp: (43) 99610-1227

Adquira o seu passaporte de estacionamento antecipadamente.

Valor: R$ 30,00 (valor por dia – preço diário)

Ponto de venda: escritório 7Eventos – Rua Coronel Alcântara, 312 (ao lado do Banco do Brasil)

De 13 a 16 julho Fetexas 2023!!!

“Você vai se surpreender!!!”

Realização: AECJ & Prefeitura Municipal de Jacarezinho-PR