Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi inaugurada em Jacarezinho, na sexta-feira (dia 7), a Casa Terapêutica Resgate de Cristo, em evento que contou com as presenças do prefeito Marcelo Palhares, secretária Eliandra Gonçalves e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Trata-se de uma casa de acolhimento de pessoas em situação de rua, e que será mantida pelo pastor Márcio, com apoio da Associação Anjos da Madrugada, e em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como de doações da comunidade.

Segundo a Secretária Eliandra, são bem-vindas doações de beliches, colchões, roupas, roupas de cama, cobertores, utensílios para cozinha e alimentos. Quem puder, pode contribuir financeiramente, via PIX -35835625000158.

“Tenho orgulho de ser parceiro de um projeto tão bonito, que ajuda pessoas a se reerguerem. Quero agradecer por este trabalho, porque ajudando as pessoas de Jacarezinho, a Associação me ajuda, ajuda a Prefeitura”, destacou o Prefeito.

O Pastor Márcio diz sentir-se abraçado pela cidade, e agradeceu ao prefeito Palhares e à secretária Eliandra pela acolhida. “Nossa missão é tirar as pessoas das ruas, dar a elas uma vida nova, e incluí-las de novo na sociedade. Além desse projeto, temos também uma casa feminina, que já tem 6 meninas sendo atendidas, toda montada para atender Jacarezinho e outros municípios que necessitarem”, avisa.

Visite e conheça a Casa Terapêutica Resgate de Cristo, que fica na Rua Fernando Botarelli, n.° 680, Bairro Aeroporto. Os contatos são Pastor Márcio (43) 99197-2173 e Pastor Paulo (43) 99971-1524.