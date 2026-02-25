Jacarezinho mais uma vez está em destaque no cenário paranaense, e desta vez, com um projeto inovador que promete transformação real na gestão pública, o Programa Simplifica +, que concorre ao Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A proposta está entre as finalistas, e será avaliada na etapa estadual, cuja cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de abril, em Curitiba.

Mais do que um programa pontual, o Simplifica+ é um sistema institucionalizado de governança que consolidou a integração entre secretarias e estabeleceu uma visão estratégica de longo prazo. Com 100% dos processos internos digitalizados, o município reduziu o prazo médio de tramitação de 30 para 10 dias, uma diminuição de 66%, além de disponibilizar 324 serviços públicos online. Os indicadores de 2025 apontam economia direta e indireta superior a R$ 4 milhões, reforçando a eficiência administrativa e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

O avanço é resultado do compromisso da administração municipal liderada pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto, que têm priorizado a modernização dos serviços públicos e a ampliação do acesso da população às soluções digitais.

O Simplifica+ foi estruturado pelos secretários Jailton de Paula, da Administração, e Leandro Lima, da Indústria e Comércio, precursores do projeto que transformou um cenário marcado por processos manuais, excesso de burocracia e baixa integração entre setores em um modelo moderno, digital e orientado a resultados.

“Estar entre os selecionados para disputar o prêmio, mostra que estamos no caminho certo. O Simplifica+ é resultado do compromisso da nossa gestão e, principalmente, do empenho dos nossos servidores, que abraçaram a modernização e entenderam que simplificar é cuidar das pessoas. Quando reduzimos a burocracia, aceleramos processos e facilitamos a vida do empreendedor e do cidadão”, disse o prefeito Palhares.

Outro eixo de destaque do projeto, é a abertura rápida de empresas. Com a implantação da Lei da Liberdade Econômica e a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, Jacarezinho consolidou um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à geração de empregos e à atração de investimentos.

A classificação no prêmio estadual reforça o reconhecimento de um trabalho conjunto que vem modernizando a máquina pública e posicionando Jacarezinho como referência em gestão eficiente, transparente e voltada ao desenvolvimento econômico sustentável.