Depois de anos de dificuldades e incertezas, a população do Norte Pioneiro finalmente terá uma solução definitiva para a falta de médicos no antigo Instituto Médico-Legal (IML), hoje Polícia Científica. A unidade atende 28 municípios da região, beneficiando diretamente cerca de 400 mil habitantes do Norte Pioneiro.

O avanço foi possível graças à união de esforços entre o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, que atendeu à demanda regional e garantiu a ampliação da escala médica. A partir de fevereiro, o número de profissionais será dobrado, reduzindo drasticamente o tempo de espera das famílias e garantindo mais dignidade no atendimento.

Um problema histórico

O IML de Jacarezinho enfrentou sua pior crise em 2015, quando ficou sem médico-legista após a exoneração de três profissionais e o afastamento do único ativo. A situação se refletiu em longas esperas para a liberação de corpos e transferências frequentes para Londrina, gerando dor e constrangimento adicional às famílias enlutadas.

Soluções e investimentos

Agora, a realidade começa a mudar. Além da resolução da escala médica, já está garantida a construção de um novo IML em Jacarezinho, um investimento de R$ 5,7 milhões. A estrutura moderna trará mais agilidade, melhores condições de trabalho e atendimento mais humanizado.

“Essa conquista é fruto de uma luta incansável por melhorias no IML e pela garantia de respeito e dignidade aos cidadãos da nossa região”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

Atuação essencial da Polícia Científica

O trabalho da Polícia Científica vai muito além das necropsias. A equipe atua em casos de lesão corporal, crimes sexuais, identificação veicular, perícia ambiental, balística, exames em armas de fogo, perícias patrimoniais, incêndios, acidentes de trabalho, locais de morte, entre outros.

Atualmente, a unidade conta com 6 peritos, 3 médicos peritos e 8 técnicos em perícia. Com o reforço anunciado, a equipe ganhará mais fôlego para atender com eficiência a uma das regiões mais populosas do interior do Paraná.

Reconhecimento aos profissionais

O chefe da unidade de Jacarezinho, Christian Patrizi, e o chefe adjunto, Alan Vinicius, destacam o empenho e resiliência dos servidores que, mesmo diante das adversidades, mantiveram o compromisso com a sociedade.

“Apesar de lidarmos diariamente com a criminalidade, a morte e o sofrimento, somos todos humanos. Muitas vezes, as ocorrências envolvem inocentes e crianças, o que traz impactos emocionais profundos. Por isso, é fundamental termos suporte adequado para continuar prestando um trabalho técnico, sério e humano”, ressaltou um dos peritos.

Compromisso com o futuro

O prefeito Marcelo Palhares reforçou que seguirá apoiando a melhoria da infraestrutura da Polícia Científica, reconhecendo a importância estratégica da instituição para a segurança e justiça da região. Vai lutar por algumas adaptações no prédio atual, até que a nova unidade seja entregue, como a implantação de um raio-x (flatscan) e um tanque balístico – estruturas necessárias e que minimizam deslocamentos para Londrina e Curitiba.

“Jacarezinho dá mais um passo histórico para oferecer condições dignas de atendimento à população da região e melhores condições de trabalho aos profissionais. É uma vitória coletiva do Norte Pioneiro”, completou Palhares.