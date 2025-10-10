Uma criança, de 2 anos, está desaparecida em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, desde a manhã desta quinta-feira (9). Artur da Rosa Carneiro estava brincando em casa, que fica localizada na Rua Cornélio Frederico Geus, próximo ao Mirante do Rio Tibagi, quando desapareceu. A ocorrência teria acontecido por volta das 7h30 e as forças de segurança foram acionadas ainda pela manhã.

Equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e do Samu atuaram nesta quinta-feira (9) na região próximo da casa da família. As buscas foram realizadas em ruas do bairro, em uma área de mata e também com mergulhadores no Rio Tibagi, que fica a poucos metros da residência.

As buscas neste primeiro dia se estenderam até meia-noite. Por conta dos riscos para a equipe, os trabalhos foram interrompidos e retomados às 7h desta sexta-feira (10). Durante a operação do primeiro dia, uma mamadeira, que seria da criança, foi encontrada próximo ao Rio Tibagi.

Criança desaparecida em Tibagi

A família relatou aos policiais que a criança estava em casa na manhã desta quinta-feira (9), quando desapareceu. O pequeno Artur mora na residência com a mãe, a avó e três tios. Ainda não há informações de como o menino saiu do imóvel, o desaparecimento foi percebido pela responsável.