O som do samba vai tomar conta de Jacarezinho! Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a cidade se transforma em palco de muita música, dança e celebração com o Jacaré Folia 2026. Um Carnaval feito para todas as idades, que valoriza a cultura popular e espalha alegria por diferentes pontos do município.

A programação principal acontece na Avenida Brasil, reunindo grandes atrações musicais e fortalecendo a tradição do carnaval de rua, com noites marcadas por muito samba, animação e encontros que celebram a identidade cultural da cidade.

Programação – Jacaré Folia | Avenida Brasil

• 13/02 (sexta-feira) – 21h: Grupo Sempre Tem

• 14/02 (sábado) – 21h: Banda Living + Grupo Sempre Tem

• 15/02 (domingo) – 00h: Pagode do Boneco

• 16/02 (segunda-feira) – 21h: Grupo Presença + Grupo Sempre Tem

• 17/02 (terça-feira) – 21h: Grupo Presença + Grupo Sempre Tem

Além da programação central, o Carnaval também chega ao distrito de Marques dos Reis, reforçando a proposta da administração municipal de descentralizar as ações culturais, levando a festa para outros pontos da cidade e valorizando cada bairro, comunidade e território. A iniciativa amplia o acesso à cultura, fortalece o sentimento de pertencimento e garante que o Carnaval seja vivido em todos os cantos de Jacarezinho.

Programação – Desfile em Marques dos Reis – 17 de fevereiro

Local: Avenida Willian David

• 16h: Matinê com Ju Spina

• 18h: Desfile das Escolas de Samba Acadêmicos Capiau e União de Bairros

• 20h: Show com o Grupo D’Kaô

Pensando nas famílias e no público infantil, o evento contará ainda com pipoca, algodão doce e brinquedos gratuitos, garantindo diversão para as crianças em um ambiente acolhedor, inclusivo e seguro.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o Carnaval de Jacarezinho é uma celebração democrática, que une tradição, cultura e entretenimento, reafirmando o compromisso do município com a valorização da cultura popular e o acesso à arte em todas as regiões da cidade.

Jacaré Folia 2026, uma realização da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Turismo – SETU.