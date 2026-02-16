A equipe de basquete de Jacarezinho sagrou-se campeã dos Jogos Santacruzenses 2026, competição que reuniu times de diversas cidades da região, incluindo Bernardino de Campos, Águas de Santa Bárbara, Duartina, Santa Cruz do Rio Pardo e Jacarezinho.

Na decisão, realizada contra o time anfitrião, Santa Cruz do Rio Pardo, os atletas de Jacarezinho demonstraram consistência tática e bom desempenho coletivo, vencendo pelo placar de 59 a 40.

O torneio foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes participantes, o que valorizou ainda mais a conquista. Com o título, Jacarezinho reforça sua presença no cenário esportivo regional e fortalece o basquete como prática de destaque na cidade.

A vitória é resultado da disciplina e dedicação dos jogadores, que levaram o nome de Jacarezinho além de seus limites locais e consolidaram um feito importante para o esporte comunitário.