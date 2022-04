Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram presos em uma ação da Polícia Militar realizada em local conhecido pelas seguidas denúncias de tráfico de drogas, durante a tarde desta segunda-feira (18) em Jacarezinho.

Segundo informações divulgadas pela PM, a equipe Rotam fazia patrulhamento pela Vila Rondon quando fez a abordagem no local, onde haviam sete pessoas na frente da residência.

Com um dos homens abordados foi encontrado uma porção de maconha, além de ser constatado que ele possui mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. No quintal ainda foram encontrados quatro pés de maconha e mais uma porção da droga, pertencentes a outro abordado.

Os dois indivíduos, de 18 e 27 anos, foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho junto com as drogas apreendidas.