O município de Jacarezinho brilhou na etapa regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) e garantiu presença expressiva na próxima fase da competição. Com grandes atuações, Jacarezinho conquistou o título em oito categorias das modalidades coletivas, destacando o talento e a dedicação dos atletas locais.

Colégios campeões

No futsal masculino de 15 a 17 anos, o Colégio Elo sagrou-se campeão da fase regional, garantindo sua vaga na decisão estadual. A mesma escola também venceu no futsal masculino de 12 a 14 anos, consolidando sua força na modalidade.

No futsal feminino de 15 a 17 anos, o destaque foi para o Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite, que conquistou o título e segue rumo à final com excelente desempenho.

Jacarezinho também brilhou nas modalidades paradesportivas, com a APAE de Jacarezinho dominando as disputas, campeã no futsal paradesportivo masculino nas categorias 12 a 14 anos e 15+, e também no futsal paradesportivo feminino, nas duas faixas etárias. Um resultado que reafirma o compromisso do município com a inclusão, a valorização e a visibilidade do esporte para todos.

O voleibol masculino de 15 a 17 anos também teve como campeão o Colégio Elo, reforçando o protagonismo esportivo da instituição nas competições regionais.

Outras colocações

• Futsal feminino 12 a 14 anos: 3º lugar – Colégio Elo

• Voleibol feminino 15 a 17 anos: 6º lugar – Colégio Magnus

• Voleibol feminino 12 a 14 anos: 5º lugar – Colégio Elo

• Basquetebol masculino 15 a 17 anos: 4º lugar – Colégio José Pavan

A fase regional contou com a participação de cerca de 1.700 atletas, representando diversos municípios do Norte Pioneiro. A delegação de Jacarezinho se destacou não apenas pelos títulos conquistados, mas também pelo espírito esportivo, disciplina e união entre as escolas participantes.

A Prefeitura de Jacarezinho por meio do prefeito Marcelo Palhares e do vice-prefeito Antonio Neto parabeniza todos os atletas, professores, técnicos, gestores escolares e familiares pelo empenho e pelas conquistas. “Nosso objetivo é continuar incentivando o esporte escolar como ferramenta de transformação social, inclusão e formação cidadã. Parabéns!”, comemorou Palhares.