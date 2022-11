Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho foi premiado na etapa estadual do 2º Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria “Saúde e Bem Estar”, em solenidade realizada em Curitiba na noite desta segunda-feira (07).

A iniciativa da gestão pública de Jacarezinho que valeu a premiação foi o programa Acelera Saúde Jacarezinho, implantado no ano passado com o objetivo de readequar e otimizar os serviços de atenção básica em saúde.

Mesmo em pouco tempo de implantação, o programa contribuiu diretamente para a ampliação e aprimoramento dos serviços de saúde pública na atenção básica, melhorando indicadores e garantindo o reconhecimento da banca avaliatória do Prêmio Band Cidades Excelentes.

“Para nós é um orgulho dos maiores ter o nome de Jacarezinho frequentemente veiculado a progressos e conquistas. Mais do que isso, é um importante indício de que o trabalho está indo na direção certa e já estamos colhendo os frutos disso”, avalia o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é desenvolvido pela Rede Bandeirantes e premia boas práticas de gestão pública em diferentes segmentos. Os vencedores da etapa estadual agora seguem para a etapa nacional da premiação, que acontece no fim do mês.

LEGENDA: Prefeito Marcelo Palhares durante Prêmio Band Cidades Excelentes