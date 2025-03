Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (15), por volta das 4h40, no km 50 da BR-153, em Santo Antônio da Platina/PR. Um pedestre foi atropelado por um caminhão baú e morreu no local, resultando na interdição parcial da rodovia nos dois sentidos.

Circunstâncias do acidente estão sob investigação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguiu no sentido decrescente da via quando atingiu o pedestre, que caminhava pela rodovia. As causas exatas do atropelamento ainda estão sendo apuradas.

O motorista do caminhão permaneceu no local e passou pelo teste do etilômetro, que não detectou a presença de álcool em seu organismo.

Perícia foi acionada e trânsito afetado

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica realizaram a perícia e removeram o corpo da vítima. A concessioária EPR também prestou apoio à sinalização de área e ao controle de tráfego, que ficou parcialmente interditado até a conclusão dos trabalhos.

A PRF será responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que deverá esclarecer mais detalhes sobre as especificidades e eventuais responsabilidades do ocorrido.