🌫️ “Jacarezinho Encoberta pela Fuligem: Incêndio Criminoso Alarma Região”

Jacarezinho (PR), 23 de agosto de 2025 — Um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial entre os municípios de Cambará e Jacarezinho na tarde deste sábado, encobrindo a região com uma intensa nuvem de fumaça. Segundo informações da Usina Jacarezinho, o fogo teria começado de forma criminosa em área rural de Cambará e se alastrado até os canaviais da empresa.

A fumaça e a fuligem se espalharam por todas as áreas do município de Jacarezinho, deixando o ar com cheiro forte e provocando ardência nos olhos da população. Moradores relataram desconforto respiratório e recomendam evitar exposição prolongada.

Em nota oficial, a usina informou que o incêndio está sob controle, graças à atuação conjunta com a Brigada de Incêndio. A empresa reiterou que realiza a colheita da cana-de-açúcar de forma 100% mecanizada e não utiliza fogo em seus processos agrícolas.

A Brigada segue monitorando a área para evitar novos focos, enquanto autoridades locais investigam a origem do incêndio.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNtyxhzZDa6/?igsh=MWZya2M5YjhsOXZneQ==