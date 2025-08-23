Na sexta-feira, 21, às 9h30, o Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná foi acionado pela Regulação Médica do SAMU Litoral para realizar uma transferência aeromédica de um recém-nascido. O paciente, com apenas um dia de vida, foi transportado da maternidade de Guaratuba para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O bebê nasceu prematuro, com 33 semanas de gestação. A mãe apresentava quadro de placenta prévia, condição caracterizada pela implantação da placenta próxima ao colo do útero, o que resultou em sangramento e necessidade de cesariana de emergência. Após o parto, o recém-nascido apresentou síndrome do desconforto respiratório, decorrente da imaturidade pulmonar. O quadro clínico exigia internação em unidade de terapia intensiva neonatal.

A operação envolveu três etapas. Inicialmente, a Unidade de Suporte Básico USB 05 realizou o transporte terrestre do paciente até o campo do Complexo Esportivo de Guaratuba. Em seguida, o bebê foi embarcado na aeronave da PRF, equipada com a cápsula de transporte neonatal Babypod, projetada para garantir estabilidade térmica e respiratória durante o voo. O trajeto aéreo teve como destino o Aeroparque de Paranaguá, onde a Unidade de Suporte Avançado USA 01 aguardava para concluir o deslocamento até o hospital.

A Central de Regulação do SAMU Litoral coordenou toda a logística da transferência inter-hospitalar. O tempo de voo entre as cidades foi de aproximadamente 10 minutos.