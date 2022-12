Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pesquisa de opinião pública realizada neste mês entre moradores de Jacarezinho mostra que a gestão do prefeito Marcelo Palhares à frente da Prefeitura segue com expressiva aprovação popular.

De acordo com os números, divulgados nesta quinta-feira (22), 81% dos entrevistados disseram aprovar o formato de atuação da gestão de Marcelo Palhares como chefe do Poder Executivo de Jacarezinho.

“Sem dúvida é uma alegria saber que a população está vendo o trabalho e, mais que isso, está vivendo as melhorias implantadas nestes dois anos de gestão. Tivemos grandes avanços, obras históricas, mas ainda tem muito a ser feito, e com certeza em 2023 teremos ainda mais progressos em todos os aspectos da gestão pública”, projeta Marcelo Palhares.

“Temos só a agradecer nossa vice-prefeita Patrícia Martoni, todos os secretários e servidores, os vereadores que têm nos apoiado, nossos deputados parceiros de Jacarezinho e ao governador Ratinho Júnior. Esse trabalho tão eficiente acontece porque temos uma equipe comprometida e apoios fundamentais para que Jacarezinho cresça e siga avançando cada vez mais”, completa o prefeito.

BAIRRISMO

Uma característica que o prefeito busca resgatar no jacarezinhense é o bairrismo sadio, com a união de todos quantos possível na busca pelo desenvolvimento do município de maneira ordeira, com trabalho e determinação. Daí o incentivo especial a eventos, a implantação de letreiros nas entradas da cidade, a decoração natalina, apoio ao Carnaval, campanhas de saúde pública, entre tantas outras medidas. “Todos temos nossa parcela de responsabilidade com os destinos de Jacarezinho, por isso é importante despertar em cada morador o sentimento de pertencimento a uma comunidade. A parte que compete à política e à administração pública estamos empenhados em aperfeiçoar e avançar cada vez mais para consolidar Jacarezinho como a capital do Norte Pioneiro”, objetiva Palhares.

“Quero aproveitar esse momento para desejar a cada jacarezinhense um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações, pessoais e coletivas”, finaliza.

PESQUISA

O levantamento, feito pela Data Sete Pesquisas, ouviu 300 pessoas em diferentes bairros da zona urbana e da zona rural de Jacarezinho, além do distrito de Marques dos Reis. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.