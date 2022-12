Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem não identificado entrou no prédio da Prefeitura de Cascavel, na manhã desta quinta-feira (22), e arrombou o gabinete do prefeito Leonaldo Paranhos.

Segundo informações do Município, ele procurava o chefe do Executivo, mas ao ser informado que Paranhos não estava no prédio público, ele arrombou a porta do gabinete do prefeito com um chute.

Além disso, existe a suspeita que ele estaria com um documento falso assinado com o nome do prefeito Paranhos.

Ao confirmar a ausência de Paranhos no gabinete, ele fugiu do local. As câmeras de segurança flagraram a movimentação do suspeito e as imagens serão utilizadas para identificação do homem.