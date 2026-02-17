O Carnaval de Jacarezinho teve seu ponto alto neste domingo (15), com o desfile das escolas de samba no tradicional Jacaré Folia 2026. A grande vencedora da noite foi a Acadêmicos Capiau, que conquistou o primeiro lugar com um espetáculo vibrante e cheio de identidade cultural.

Em segundo lugar ficou a União de Bairros, que também arrancou aplausos do público e elogios dos jurados da União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP), vindos de São Paulo para avaliar a apresentação.

Um espetáculo de cores e tradição

A avenida se transformou em um verdadeiro palco popular, reunindo carros alegóricos, alas coreografadas e blocos carnavalescos que desfilaram com energia contagiante. O público acompanhou cada detalhe com entusiasmo, reforçando o espírito de celebração que marca o Carnaval da cidade.

Reconhecimento e gratidão

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho destacou a importância do evento para a valorização da cultura local e agradeceu às escolas e foliões que deram vida à festa. “Foi uma celebração inesquecível, que mostrou a força da nossa tradição e a alegria do nosso povo”, declarou em nota oficial.

O Jacaré Folia 2026 entra para a história como um dos carnavais mais marcantes da região, reafirmando o papel da festa como espaço de arte, diversidade e união comunitária.