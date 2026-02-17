A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de medicamentos irregulares e anabolizantes na tarde de sábado (14), durante operação de combate ao crime na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu.

A abordagem ocorreu por volta das 15h40, no quilômetro 715 da rodovia, quando os agentes fiscalizaram uma van com placas do Paraguai. O veículo seguia no sentido decrescente da via e transportava uma família — o condutor, sua esposa e dois filhos menores de idade.

Na vistoria, foram encontradas diversas embalagens de medicamentos para emagrecimento e ampolas de anabolizantes sem autorização para entrada e comercialização no Brasil.

O motorista e amostras dos produtos foram encaminhados à Polícia Judiciária da União. O restante da carga, juntamente com o veículo, foi entregue à Receita Federal para os procedimentos administrativos e legais cabíveis.