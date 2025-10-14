A empresa Pluxee Benefícios Brasil S/A, antigamente denominada Sodexo, foi a mais votada pelos servidores municipais de Jacarezinho para administrar o cartão eletrônico de vale-alimentação dos funcionários públicos da Prefeitura.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (13), após a apuração oficial dos votos registrados no site da Prefeitura, conforme previsto no Chamamento Público nº 006/2025 – Processo Administrativo nº 2733/2025.

A votação, que ocorreu de 8 a 12 de outubro, teve caráter facultativo, mas contou com ampla participação dos servidores, totalizando 476 votos válidos. Conforme publicado em Diário Oficial, a Pluxee foi escolhida com 227 votos, seguida pelas empresas VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. (107 votos) e Expand Cards Technology Ltda – EPP (106 votos).

A apuração confirmou a validade do processo, que teve divulgação ampla e transparência em todas as etapas, garantindo a participação democrática dos servidores, principais beneficiários do programa.

“A escolha foi conduzida de forma aberta e participativa, refletindo o compromisso da Prefeitura de Jacarezinho com a transparência e a valorização do servidor público”, destacou o secretário de Administração Jailton de Paula.

O credenciamento prevê a administração do cartão eletrônico, magnético ou digital, com sistema seguro de controle de saldo e autenticação por senha, destinado à aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados.

As empresas participantes têm o prazo de três dias úteis a partir da publicação da ata para apresentar eventuais recursos quanto ao resultado da votação.