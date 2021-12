Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Criar uma geração devidamente conscientizada sobre os perigos da dengue e formas de combate à doença. É isso que o município de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Saúde, tem buscado através de um mais ações dentro de escolas.

Durante os últimos meses a equipe da Vigilância Epidemiológica esteve em diversas escolas, públicas e privadas de Jacarezinho, para explicar como a doença se espalha e formas de evitar que o município enfrente novas pandemias, como aconteceu por diversas vezes nos últimos anos.

Nas ações os alunos puderem entender as formas que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, vive e se reproduz além de aprender maneiras fáceis de combate o mosquito com medidas simples.

Neste ano a prefeitura tem desenvolvido uma série de ações de combate a dengue, que vão desde outras ações em escolas até mutirões realizados por servidores públicos municipais para a retirada, de ruas e calçadas, de entulhos, lixos e outros materiais que possam servir como criadouro do mosquito.