Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista foi flagrado pilotando uma moto deitado, na BR-376, em Marialva, no norte do Paraná. O registro foi feito por um motorista que passava pela via, e viu o rapaz esticado sobre a motocicleta.

Durante a ultrapassagem, o condutor do carro conseguiu tirar uma foto da façanha. De acordo com ele, é possível que o condutor da moto estivesse acima de 100 quilômetros por hora.0