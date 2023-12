O prefeito Marcelo Palhares anunciou na tarde desta terça-feira, dia 12, que o município de Jacarezinho investirá R$ 3 milhões de reais em pavimentação asfáltica de estradas rurais em Jacarezinho.

Segundo o prefeito, que gravou um vídeo para publicação em suas redes sociais, parte dos recursos foram destinados ao Município pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e parte pelo Programa Itaipu Mais que Energia. “Agradeço ao deputado federal Sandro Alex (PSD), que nos auxiliou na aprovação da proposta por parte do Ministério. Estamos com projetos e recursos para pavimentar praticamente toda a malha urbana de Jacarezinho, e vamos partir para levar essa benfeitoria também para a Zona Rural”, aponta Palhares.

Durante o anúncio, o Prefeito esteve acompanhado dos secretários José Antonio Costa, da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e Sullen Rosseto, do Desenvolvimento Urbano, responsável pelos projetos. Segundo Costa, será pavimentada a estrada desde a ponte do Bairro Laranjal até o final da estrada do Bairro Ouro Grande, passando pela CADD, Oásis, em toda sua extensão, beneficiando cerca de 50 famílias que residem naquela região rural do Município.

Costa informou ainda que serão pavimentados cerca de 3 quilômetros da estrada rural do Bairro Água Feia, com recursos já aprovados da Itaipu Binacional (Processo de Seleção 01/2023, uma das iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia), no valor total de R$ 2,014 milhões. Esse trecho será pavimentado com asfalto em tratamento superficial duplo (TSD).

“São investimentos importantíssimos para o setor agropecuário, que merece toda nossa atenção e respeito. Estamos empenhados em superar os obstáculos burocráticos para que as licitações possam ser realizadas o mais rapidamente possível”, finaliza o Prefeito.

Vila Rural

Sobre a pavimentação da Vila Rural Novo Texas, o secretário José Antonio Costa informou que o projeto, solicitando autorização para administração compartilhada da obra, está em análise na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB), aguardando parecer favorável. “Nesse tipo de gestão da obra, a Prefeitura participa com a cessão do maquinário, e uma empresa contratada fornece os materiais e a mão de obra.

Tentamos licitar os serviços completos mas as tentativas foram frustradas, não havendo comparecimento de empresas interessadas”, conclui.