Uma servidora pública de Lupionópolis, cidade do Norte do Paraná, foi condenada a quatro anos e cinco meses de prisão. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) nesta segunda-feira (11).

A mulher cometeu crime de peculato, enquanto trabalhava como assistente administrativa e diretora do Departamento de Tesouraria, entre 2017 e 2022. Com acesso às contas bancárias do Município e senhas, fez 69 transferências para a própria conta e e duas para a conta da mãe.

A pena ainda prevê que a servidora deve devolver R$ 340.173,22, valor total desviado.

Hoje em dia, ela é aposentada e confessou o crime. A mulher ainda responde um processo por improbidade administrativa e outro administrativo disciplinar.