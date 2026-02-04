Assista o vídeo 👇

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta quarta-feira (4) um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Europa. A ação teve início por volta das 7h e resultou na prisão de dois homens, irmãos de 18 e 28 anos, além da apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico.

Durante a abordagem inicial, realizada na área externa do imóvel, não foram encontrados materiais ilícitos. No entanto, a revista no interior da residência revelou indícios da utilização do local como ponto de venda de entorpecentes.

– Quarto do suspeito de 18 anos: balança de precisão, simulacro de pistola com dois carregadores, cigarro eletrônico e porções de maconha já embaladas para comercialização.

– Quarto do suspeito de 28 anos: dois socos ingleses, uma espingarda de pressão, um porta-carregador Jet Loader e outra balança de precisão.

Na parte externa do terreno, onde havia um canil e uma plantação de mandioca, os policiais localizaram 331 gramas de maconha, quantidade equivalente a meio tablete da droga.

Com base nos materiais apreendidos, os dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Jacarezinho. Após os procedimentos legais, seguiram para a Cadeia Pública do município, permanecendo à disposição da Justiça.

O delegado responsável pela operação, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, ressaltou que a ação integra o trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas na região.