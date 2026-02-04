A Prefeitura de Jacarezinho anunciou a formalização do convênio com o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Turismo (SETU), para o apoio financeiro ao Carnaval 2026. O investimento integra o Programa Paraná Mais Eventos, política pública instituída pela Lei Estadual nº 21.760/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 7.627/2024, que fortalece iniciativas culturais e turísticas em todo o Estado.

O convênio prevê o repasse de R$ 400 mil pelo Governo do Estado destinados à realização do Desfile das Escolas de Samba dos Blocos Carnavalescos de Jacarezinho e das apresentações musicais. Os recursos serão aplicados conforme o Plano de Trabalho aprovado, dentro do prazo de vigência de três meses.

O apoio estadual atende aos critérios do programa, que exige que os eventos fomentados gerem fluxo turístico, valorizem a cultura regional e contribuam para o desenvolvimento econômico do Paraná. O Carnaval de Jacarezinho, reconhecido como uma das manifestações culturais mais tradicionais do Norte Pioneiro, cumpre integralmente esses requisitos.

O prefeito Marcelo Palhares celebrou a parceria e ressaltou a relevância do Carnaval para o município: “O apoio do Governo do Paraná fortalece uma festa que movimenta nossa economia, gera empregos temporários, incentiva o comércio e valoriza a cultura do nosso povo. O Carnaval de Jacarezinho é uma celebração da nossa identidade e um importante atrativo turístico para toda a região. Agradeço ao secretário Leonaldo Paranhos pelo reconhecimento e pelo aporte financeiro que torna possível ampliar a qualidade do nosso desfile.”

O secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, destacou o trabalho de articulação para garantir investimentos externos e ampliar o alcance do evento: “O Desfile das Escolas de Samba é um patrimônio cultural de Jacarezinho, construído pela dedicação das agremiações e pela participação da comunidade. Receber esse investimento da SETU demonstra que nossa festa é referência para o Estado do Paraná. Buscar recursos externos é fundamental para potencializar o que já existe, fortalecer nossas tradições e garantir que o Carnaval continue crescendo de forma estruturada.”