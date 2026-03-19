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Entre os dias 18 e 19 de março de 2026, a 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho realizou operações coordenadas pela Polícia Civil do Paraná que resultaram no cumprimento de mandados de prisão considerados cruciais para a segurança jurídica e social da comarca. As ações reforçam o compromisso da instituição em dar fiel cumprimento às ordens do Poder Judiciário.

A Dinâmica das Operações

A primeira intervenção ocorreu no bairro Jardim Castro, na tarde de quarta-feira (18/03). Por volta das 17h, os agentes localizaram e detiveram um homem de 42 anos em virtude de uma prisão civil por dívidas alimentícias, conforme ordem expedida pela Vara de Família. A abordagem foi pacífica, realizada na residência do indivíduo, sem necessidade de algemas.

Na manhã seguinte, quinta-feira (19/03), a equipe deslocou-se até o bairro Vila Maria. Às 10h25, foi efetuada a prisão de uma mulher de 37 anos, condenada pelo Artigo 35 da Lei 11.343 (Associação para o Tráfico). Ela possui uma pena restante de três anos a cumprir em regime fechado.

Procedimentos e Custódia

Em ambos os casos, a Polícia Civil seguiu rigorosamente os protocolos legais. Os detidos foram encaminhados para exames de integridade física em unidade hospitalar, assegurando seus direitos constitucionais. Após os trâmites na delegacia, foram recolhidos à cadeia pública (DEPEN) de Jacarezinho, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Voz da Autoridade

O Delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho destacou a relevância das diligências:

“A atuação incisiva de nossos agentes nestas capturas demonstra que o braço da lei é constante e vigilante; a custódia desses indivíduos não é apenas o cumprimento de uma formalidade processual, mas a reafirmação de que a justiça em Jacarezinho é efetiva, garantindo que condenações e obrigações legais sejam rigorosamente respeitadas em prol da ordem pública.”

Esse tipo de operação mostra como a Polícia Civil atua não apenas na repressão ao crime organizado, mas também na execução de decisões judiciais que impactam diretamente a vida comunitária.