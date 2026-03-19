A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (18), um homem de 24 anos que estava foragido da Justiça em Jacarezinho (PR). Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em um caso que tramita sob sigilo.

A ação foi realizada por equipes da 12ª Subdivisão Policial (SDP), que cumpriam um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca. A condenação já havia transitado em julgado, ou seja, não cabem mais recursos contra a decisão.

Inicialmente, os policiais estiveram em um endereço no bairro Aeroporto, onde o suspeito poderia estar, mas ele não foi localizado. Na sequência, com base em informações obtidas durante as diligências, os PMs conseguiram identificar o local onde o homem trabalhava. Ele foi encontrado na empresa e preso sem resistência.

O suspeito foi entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN) de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Posicionamento da Polícia Civil

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da ação:

“A atuação precisa de nossos agentes reflete o compromisso da Polícia Civil em garantir que sentenças judiciais sejam cumpridas rigorosamente. A manutenção desta custódia é fundamental para a preservação da ordem pública