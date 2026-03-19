Nesta sexta-feira (20), as margens do Rio Paranapanema, em Jacarezinho, irão passar por uma transformação. Cerca de 800 mudas de espécies nativas serão plantadas na Área de Preservação Permanente (APP) localizada na altura do km 03 da BR-153, durante a ação “Margens Vivas: Rio Paranapanema”, que conta com atuação da EPR Litoral Pioneiro.

A iniciativa do Instituto Água e Terra (IAT) e da EPR Litoral Pioneiro tem o objetivo de contribuir para a recomposição da mata ciliar, com o fortalecimento da proteção ambiental do rio e promover a sensibilização da sociedade quanto à importância da preservação dos recursos hídricos. A ação também marca as mobilizações pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março (próximo domingo).

“A promoção do desenvolvimento aliado à consciência sustentável é uma premissa do Grupo EPR que é fortemente aplicada em suas concessões. Priorizamos o cuidado com os ecossistemas onde atuamos e o engajamento com a cultura da sustentabilidade, que são essenciais para o desenvolvimento dos municípios. Esta iniciativa do IAT está muito alinhada com nossa cultura”, comenta o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira.

A concessionária apoia a iniciativa por meio de seu Programa de Educação Ambiental (PEA) e realizou a limpeza da área onde será realizada a ação, além da abertura dos espaços destinados ao plantio das mudas. A empresa também produziu tutores para o suporte das plantas e contará com a participação de seus colaboradores na ação. Além disso, serão distribuídos materiais de cunho pedagógico alusivos à iniciativa. As 800 mudas são produzidas no horto florestal de Jacarezinho e serão fornecidas pelo IAT.

“Ao atuar em Jacarezinho, a EPR Litoral Pioneiro segue comprometida com iniciativas relevantes para a comunidade local e seu meio ambiente. A concessionária irá realizar ainda mais ações que promovem a sustentabilidade”, completa a coordenadora de Sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cassia Padilha.

Serviço

Margens Vivas: Rio Paranapanema – Plantio de mudas nativas em Jacarezinho

Data: 20 de março, sexta-feira

Horário: das 8h30 às 12h

Local: BR-153, km 03 – Jacarezinho