Na noite de sábado (25), por volta das 23h30, a Polícia Militar de Wenceslau Braz foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do trabalho e do sossego alheio na região rural do município.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais constataram som em volume extremamente alto, audível a grande distância. A equipe já havia atendido ocorrência semelhante menos de uma hora antes, também na área rural, e constatou tratar-se do mesmo local e responsável pela festa.

Diante da reincidência e do descumprimento da orientação anterior, os militares decidiram lavrar o Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) pelo crime de perturbação do sossego, previsto na legislação penal. O responsável pelo evento foi encaminhado à sede da 2ª Companhia, juntamente com o equipamento de som apreendido.

Após a confecção do termo e das orientações de praxe, os envolvidos foram liberados.

A Polícia Militar reforça que ações de fiscalização e combate à poluição sonora continuam sendo intensificadas no município, com o objetivo de garantir o bem-estar da população, manter a ordem pública e zelar pelo respeito ao sossego coletivo. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190.