No dia 02 de março de 2025, durante a Operação Carnaval, as equipes de Operações com Cães e ROTAM da Polícia Militar realizaram uma abordagem na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Jacarezinho.

Durante a abordagem, um ônibus de linha urbana com grande quantidade de pessoas em seu interior se aproximou do local. Ao perceberem as equipes policiais, dois dos passageiros desembarcaram e tentaram se evadir.

Um dos indivíduos, após dispensar alguns invólucros pela via, se evadiu correndo, sendo acompanhado e alcançado pelos policiais próximo à esquina da Rua Paraná. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha com o indivíduo que se evadiu. Com outro indivíduo, foram encontradas sete porções de maconha.

Após a busca pessoal e identificação dos indivíduos, foi feita uma varredura pelo local utilizando o cão de detecção K9 Thor. O cão indicou diversas porções de maconha, cocaína e MDMA no local onde o indivíduo havia dispensado os invólucros.

Foi dada voz de prisão e apreensão pelo crime de tráfico de drogas aos indivíduos que estavam com os entorpecentes, sendo encaminhados à Polícia Civil para providências.

Já na delegacia, durante busca minuciosa realizada nos indivíduos, foram encontradas, no tênis de um menor, mais quatro porções de maconha.

**Resultados Obtidos:**

– 01 homem preso;

– 01 menor apreendido;

– 6,94 g de cocaína apreendidos;

– 66,31 g de maconha apreendidos;

– 2,56 g de MDMA apreendidos;

– R$110,00 apreendidos;

– 02 celulares apreendidos.