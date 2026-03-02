Na tarde de 1º de março de 2026, por volta das 15h45, uma equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) realizou a apreensão de uma motocicleta durante patrulhamento no Centro de Cambará.

Os policiais visualizaram uma moto sendo conduzida com três ocupantes — dois adultos e uma criança posicionada entre eles, sem o uso de capacete, situação que representa grave risco à segurança. Diante da infração, foi realizada a abordagem do veículo.

Durante a fiscalização, constatou-se que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD), conforme verificação nos sistemas informatizados. Também foi verificado que a motocicleta estava com o licenciamento pendente e apresentava irregularidades, incluindo ausência de equipamentos obrigatórios, como retrovisores e painel de instrumentos.

Diante das infrações constatadas, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio, sendo lavradas seis notificações com base em diferentes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entre eles condução por pessoa não habilitada, transporte irregular de passageiro e circulação com veículo em desacordo com as exigências legais.

A ação reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito para garantir a segurança de condutores, passageiros e pedestres, especialmente quando envolve o transporte de crianças.