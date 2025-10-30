Na noite desta quarta-feira (29/10), a Polícia Militar de Jacarezinho recuperou uma motocicleta de alta cilindrada furtada e apreendeu dois adolescentes envolvidos no ato infracional.

A equipe foi acionada via COPOM, após denúncia informando que três adolescentes estariam empurrando uma motocicleta em direção ao bairro Vila Leão. De imediato, os policiais iniciaram patrulhamento e, na Rua dos Guaranis, localizaram os suspeitos com uma Suzuki GSX-R 1000.

Ao perceber a chegada da viatura, os adolescentes abandonaram a motocicleta, que acabou caindo ao chão, e um deles fugiu correndo, não sendo possível abordá-lo. Os dois que permaneceram no local foram detidos e relataram que o terceiro envolvido — que conseguiu escapar — teria quebrado o vidro de uma concessionária próxima à rodoviária e furtado o veículo, que estava com as chaves no contato.

A motocicleta recuperada e os adolescentes apreendidos foram encaminhados à 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, para as providências legais cabíveis.

A ação reflete a prontidão e eficiência da Polícia Militar, que agiu rapidamente, recuperando o veículo furtado e evitando maiores prejuízos à vítima.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DQb7DOAEZJ0/?igsh=YTN3eGxnODNudWE2