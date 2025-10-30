Na madrugada desta quinta-feira (30), por volta das 02h39, a Polícia Militar de Jacarezinho localizou uma motocicleta com sinais de identificação adulterados no bairro Aeroporto.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe CPU avistou uma motocicleta aparentemente customizada, estacionada na Rua Roberto José da Luz, em frente a uma residência. Ao realizar consulta no sistema, constatou-se que as características do veículo não condiziam com o registro oficial, levantando suspeita sobre sua origem.

Em vistoria mais detalhada, foi verificado que o número do chassi estava suprimido/adulterado, restando apenas os quatro últimos dígitos, que não correspondiam ao veículo consultado.

A equipe tentou contato com os moradores da residência, porém ninguém atendeu ou se apresentou responsável pela motocicleta. Diante dos indícios de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o veículo foi recolhido e encaminhado à 12ª Subdivisão Policial (SDP) de Jacarezinho, para as devidas providências legais.

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar com a fiscalização de veículos e o combate a ilícitos no município, contribuindo para a segurança pública e a ordem local.