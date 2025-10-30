Na madrugada desta quinta-feira (30/10), a Polícia Militar de São José da Boa Vista recuperou uma motocicleta furtada em uma propriedade rural localizada nas proximidades da Rodovia PR-151.

De acordo com o boletim, o morador relatou que havia estacionado a motocicleta na varanda de sua residência e, por volta de meia-noite e meia, percebeu que o veículo havia sido levado. A equipe policial iniciou diligências imediatas e, após patrulhamento pela rodovia, localizou a motocicleta abandonada às margens do asfalto, a cerca de três quilômetros do local do furto.

O veículo estava com as chaves no contato e sem sinais de violação ou adulteração. Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado, possivelmente devido à baixa visibilidade e ao terreno cercado por pastagens e mata.

Após contato com a Polícia Civil, a equipe foi orientada a registrar a ocorrência e devolver a motocicleta ao proprietário, visto que não havia elementos imediatos que indicassem o autor do crime.

A Polícia Militar reforça a importância de evitar deixar chaves em veículos, mesmo dentro de propriedades particulares, e orienta os moradores da zona rural a comunicarem qualquer movimentação suspeita imediatamente via 190.