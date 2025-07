Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta com registro de furto e na detenção de dois suspeitos, entre eles um adolescente de 16 anos, no bairro Silas Peixoto, na noite desta quarta-feira (24).

Durante patrulhamento de rotina na região, conhecida por frequentes denúncias relacionadas a veículos furtados, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta preta. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram em alta velocidade, iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da moto realizou manobras perigosas e trafegou pela calçada da rua Minas Gerais, onde haviam diversas crianças, colocando em risco a integridade física de pedestres. A perseguição terminou na esquina das ruas Minas Gerais com Bahia, quando os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram.

Durante a abordagem, um dos envolvidos conseguiu fugir do local, sendo detido apenas o adolescente. Ele admitiu à equipe que a motocicleta havia sido furtada na cidade de Bandeirantes (PR) e pertenceria ao comparsa que conseguiu escapar. A verificação no sistema da Polícia Militar confirmou que o veículo, havia sido furtado em 24 de junho deste ano.

Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão, foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, à delegacia para os procedimentos legais.

Com apoio de equipes de Jacarezinho e Cambará, a PM intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar o segundo suspeito nas proximidades do Morro do Cruzeiro. Ele tentou fugir novamente, mas foi contido pelos policiais. O homem confirmou ser o proprietário da moto e alegou tê-la adquirido na cidade de Andirá por R$ 2 mil.

Ele recebeu voz de prisão e também foi encaminhado para atendimento médico antes de ser levado à Delegacia de Polícia Civil.

Resultados da ação:

01 motocicleta recuperada

01 homem preso;

01 adolescente apreendido.