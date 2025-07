Na manhã desta sexta-feira (25), uma operação conjunta entre a Polícia Militar do estado do Paraná e a Polícia Civil do estado de São Paulo, resultou no cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homem investigado por furto de gado no interior paulista.

A ação teve início por volta das 6h, no bairro Nova Cambará, onde equipes da Polícia Militar, incluindo, prestaram apoio a agentes civis paulistas no cumprimento da ordem judicial.

No endereço alvo, o suspeito foi localizado e informado sobre o mandado de prisão vigente. Ele foi detido sem resistência e conduzido, em segurança, para os trâmites legais, com posterior encaminhamento à cidade de Itupeva (SP), onde ocorrerão as investigações e procedimentos complementares.

Além da prisão, também foi realizada busca e apreensão no local, conforme autorização judicial. Durante a diligência, os policiais apreenderam cinco aparelhos celulares de diferentes marcas, diversos documentos e um veículo modelo Renault Kwid, de cor prata.

A operação, reflete a atuação integrada entre as forças de segurança do Paraná e de São Paulo no combate a crimes interestaduais.

As investigações seguem em andamento sob responsabilidade da Polícia Civil paulista.