A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizou nesta quarta-feira (27) uma audiência com comerciantes locais para tratar do novo credenciamento do benefício vale-alimentação. A reunião contou também com a participação da Procuradoria Jurídica, Procon e dos Departamentos de Licitação e Recursos Humanos.

O encontro foi motivado após diversos estabelecimentos decidirem suspender o recebimento do cartão da atual operadora, FaceCard, em razão da falta de repasse financeiro por parte da empresa. O problema não atinge apenas Jacarezinho, mas também outros municípios do Estado.

Atualmente, mais de 900 servidores municipais recebem o benefício, que representa mais de meio milhão de reais repassados mensalmente pela Prefeitura.

Segundo a Administração Municipal, a audiência teve como objetivo garantir que o novo edital de credenciamento proporcione mais segurança e confiabilidade para os estabelecimentos comerciais, evitando transtornos futuros.

Conforme o secretário de Administração Jailton de Paula, a Prefeitura já adotou medidas administrativas, a empresa foi notificada e uma sindicância foi instaurada, que pode resultar em multas e outras sanções para a empresa. Também foi criado um canal de ouvidoria para os comerciantes, a fim de registrar e acompanhar eventuais reclamações sobre o benefício.

Com isso, o Município reforça seu compromisso em assegurar o direito dos servidores e a tranquilidade dos comerciantes parceiros, garantindo que o Vale-Alimentação continue cumprindo sua função social e econômica em Jacarezinho.