Na tarde desta quarta-feira (27), por volta das 15h, a Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal local. O alvo foi um homem de 27 anos, preso em sua residência, localizada no bairro Dom Pedro Filipak.

O indivíduo é investigado por envolvimento em assalto cometido com violência, quando teria subtraído o telefone celular de uma vítima mediante agressões físicas. O crime se enquadra no artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

A prisão foi realizada por uma equipe de policiais civis, que após localizar o investigado, informaram-lhe sobre a ordem judicial. Em respeito à legislação e conforme prevê a Súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, o preso foi devidamente algemado diante do risco de fuga e conduzido inicialmente à Santa Casa para exame de integridade física, sendo depois encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado-adjunto da 12ª SDP, Dr. Tristão Antônio Borborema de Carvalho, destacou a importância da atuação da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade violenta:

“Nosso compromisso é firme e contínuo no combate aos crimes contra a vida e o patrimônio, assegurando que delitos violentos não fiquem impunes e que a sociedade de Jacarezinho e região tenha a devida proteção.”

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso das investigações e prisões. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones (43) 3511-0633, 197 ou 181, com garantia absoluta de sigilo da identidade do denunciante.