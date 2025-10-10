A fiscalização com aplicação de multa dos radares instalados nas rodovias estaduais sob concessão da EPR Litoral Pioneiro começa na próxima segunda-feira, 13 de outubro. Os dispositivos estão instalados em 12 pontos das PRs 407, 151 e 092, nos municípios Paranaguá, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, na divisa entre Jaguariaíva e Sengés, Arapoti e Siqueira Campos.

Levantamento da concessionária indica que desde a instalação dos equipamentos em caráter educativo, no início deste ano, o número de acidentes registrou redução significativa nas rodovias, o que reforça a importância dos dispositivos para a segurança viária, mesmo antes do início da fiscalização. Junto com os radares, a sinalização vertical e horizontal foi reforçada, com linhas de estímulo de redução de velocidade e placas indicando a presença da fiscalização eletrônica bem como o limite de velocidade da via.

“Os dados mostram que a presença dos radares, junto com uma rodovia em boas condições e o respeito aos limites de velocidade geram impactos positivos na segurança viária”, avalia o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo. Ele ainda reforça a importância da conduta do motorista na direção. “Com a presença do radar ou não, o respeito aos limites de velocidade é essencial”.

Redução de acidentes

O km 259 da PR-151, em Piraí do Sul, não registrou nenhum acidente desde a instalação dos radares no começo do ano. Entre março (quando teve início a operação da EPR Litoral Pioneiro na rodovia) e dezembro do ano passado, foram 9 acidentes no local. A situação se repete no km 195 da PR-151, na divisa entre Jaguariaíva e Sengés, que não registrou acidentes desde a instalação dos radares após registrar 5 acidentes em 2024.

Ainda na PR-151, o km 307, em Carambeí, local conhecido como “Curva da Moeda”, registrou 2 acidentes depois que os radares foram instalados, enquanto em 2024 foram 18 ocorrências.

A redução também foi significativa no km 00 da PR-407, em Paranaguá, que entre março e dezembro de 2024 registrou 20 acidentes. Após a presença dos radares no trecho, o número de ocorrências atendidas pela concessionária passou para 4.

Estudos e testes

O início da operação com aplicação de multa foi autorizado após o período de testes e a localização dos radares foi definida a partir de um estudo robusto realizado pela concessionária, que foi aprovado pela ANTT, pelo Batalhão de Polícia Rodoviária e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER).

A EPR Litoral Pioneiro destaca que, conforme prevê o contrato de concessão, a empresa é responsável por adquirir, instalar e manter os equipamentos em funcionamento. Todas as multas registradas serão emitidas e geridas pelos órgãos governamentais competentes.

A relação completa dos equipamentos em operação está disponível no site do DER: https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Fiscalizacao-por-Equipamento-Fixo.

Novos radares nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro

PR-407

km 00 – Paranaguá – sentido Norte

PR-151

km 315 – Carambeí – sentido Leste

km 307 – Carambeí – sentido Oeste

km 298 – Castro – sentido Oeste

km 297 – Castro – sentido Leste

km 260 – Piraí do Sul – sentido Oeste

km 195 – divisa entre Jaguariaíva e Sengés – sentido Leste

km 195 – divisa entre Jaguariaíva e Sengés – sentido Oeste

PR-092

km 219 – Arapoti – sentido Leste

km 219 – Arapoti – sentido Oeste

km 280 – Siqueira Campos – sentido Leste

km 280 – Siqueira Campos – sentido Oeste