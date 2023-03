Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Atenção motoristas: a Rua Dom Fernando Taddey, na ligação do centro com a Vila Setti, passa a ser de tráfego em mão dupla. A medida é em caráter emergencial até que a ponte da Avenida Marginal seja liberada.

Desta forma o fluxo Vila Setti – Centro passa a ser feito pela Rua Dom Fernando Taddey já a partir de agora, começando na Dr. João de Aguiar até a esquina com a Rua Javari.

A prefeitura orienta que os motoristas respeitem a sinalização implantada na via.